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De acordo com a informação disponibilizada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o dia deverá ser marcado por céu pouco nublado ou limpo em grande parte do território, embora com períodos de maior nebulosidade por nuvens médias e altas nas regiões Norte e Centro até meio da manhã.

A partir da tarde, prevê-se um aumento temporário de nuvens no interior Norte e Centro e no Alto Alentejo, onde poderão ocorrer aguaceiros dispersos e trovoadas, sobretudo em zonas montanhosas. Estes fenómenos poderão ser acompanhados de granizo e rajadas fortes de vento.

O vento será, em geral, fraco, tornando-se temporariamente moderado, entre 15 e 25 km/h, de sueste no Algarve e de norte na faixa costeira ocidental durante a tarde. Nas serras algarvias, poderá soprar por vezes forte, até 40 km/h, até ao final da manhã e novamente no final do dia.

Está ainda prevista a formação de neblina ou nevoeiro matinal no litoral a norte do cabo da Roca, podendo persistir em alguns pontos da faixa costeira.

Em termos de temperaturas, espera-se uma pequena subida da mínima em todo o território. A máxima deverá subir ligeiramente nas regiões Norte e Centro, mas descer de forma ligeira no Algarve.

Na Grande Lisboa, o céu deverá manter-se pouco nublado ou limpo, com vento fraco a moderado do quadrante norte e uma ligeira subida da temperatura.

Já no Grande Porto, prevê-se céu pouco nublado, com períodos de maior nebulosidade até meio da manhã e possibilidade de neblina ou nevoeiro matinal. O vento será fraco e a temperatura máxima deverá registar uma pequena subida.

Quanto ao estado do mar, na costa ocidental são esperadas ondas de noroeste entre 1,5 e 2 metros, diminuindo para 1 a 1,5 metros a partir do final da tarde, com a temperatura da água entre 14ºC e 15ºC. Na costa sul, as ondas serão de cerca de 1 metro, com a temperatura da água entre 16ºC e 17ºC.

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