Os funcionários da Autoridade Australiana de Segurança Marítima (Amsa) embarcaram na embarcação na manhã desta quarta-feira, estando a investigar a morte da passageira.

Suzanne Rees, de 80 anos, estava a fazer um trilho na Ilha Lizard com outros passageiros do Coral Adventurer, mas separou-se do grupo para descansar e posteriormente o navio, que está a realizar uma viagem de 30 dias à volta da Austrália, partiu sem ela.

A filha de Suzanne Rees, Katherine Rees, disse na semana passada que a sua família ficou "chocada e triste com o facto de o Coral Adventurer ter deixado a Ilha Lizard após uma excursão organizada sem a minha mãe".

"Pelo pouco que nos foi dito, parece que houve uma falha de cuidado e de bom senso", disse, acreditando que o inquérito do médico legista pudesse identificar o que "a empresa deveria ter feito para salvar a vida da minha mãe".

"Entendemos, através da polícia, que estava um dia muito quente e que a minha mãe se sentiu mal durante a subida. Disseram-lhe para descer sem escolta. Depois, o navio partiu, aparentemente sem fazer a contagem dos passageiros. Algures nesta sequência, ou pouco depois, a minha mãe morreu sozinha", disse.

Uma operação de busca e salvamento realizada no final da noite de sábado, 25 de outubro – o dia em que desapareceu – não encontrou qualquer sinal de Suzanne, sendo que o seu corpo foi encontrado no dia seguinte.

Na semana passada, Mark Fifield, diretor executivo da operadora de cruzeiros Coral Expeditions, confirmou que a empresa estava "a trabalhar em estreita colaboração com a Polícia de Queensland e outras autoridades para apoiar a investigação".

