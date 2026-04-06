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O Fiji Princess, operado pela Blue Lagoon Cruises, transportava 30 passageiros e 31 membros de tripulação quando encalhou, segundo informação da agência marítima de resgate das Fiji. Ainda no mesmo dia, todos os passageiros e 17 tripulantes foram retirados do navio, não havendo registo de feridos, diz o The Guardian.

A Autoridade de Segurança Marítima das Fiji (Msaf, na sigla inglesa) informou que os seus oficiais chegaram ao local no sábado para avaliar o estado do navio. De acordo com um porta-voz da agência, as primeiras inspeções indicaram que o Fiji Princess sofreu danos graves na parte traseira esquerda, incluindo a zona onde se encontra o equipamento de direção. Também a parte inferior da embarcação foi afetada.

“O navio sofreu uma avaria no motor e foi reportado que estava a entrar água após o encalhe. Devido ao mar agitado e às ondas fortes, os oficiais não puderam inspecionar o navio debaixo de água com segurança no momento”, explicou o porta-voz da Msaf.

O principal objetivo das autoridades é reduzir o risco de poluição marítima. A embarcação transportava cerca de 20.000 litros de combustível diesel, e foram levados equipamentos de prevenção de derrames como precaução. No entanto, as condições do mar tornaram impossível a sua utilização imediata. “No momento da inspeção, não havia sinais de danos nos tanques de combustível”, garantiu a agência.

Equipes de salvamento, com o apoio de um especialista australiano, estavam a trabalhar na remoção do combustível e do óleo do navio. Assim que as condições meteorológicas melhorarem, será iniciado o trabalho de recuperação completa do Fiji Princess.

Monuriki situa-se a cerca de 45 quilómetros a oeste de Nadi e faz parte do arquipélago Mamanuca, conhecido também por acolher filmagens da versão americana do reality show Survivor desde 2016. A Blue Lagoon Cruises promove o Fiji Princess como um navio suficientemente pequeno para se aproximar da costa a ponto de “amarar numa árvore de coco e permitir que os passageiros nadem até à praia”.

Após a evacuação, os passageiros e tripulantes retirados foram transportados para Port Denarau, enquanto os restantes membros da tripulação continuaram a auxiliar nos esforços de salvamento. Para garantir a sua segurança, foram alojados no navio-irmão do Fiji Princess, o Cougar.

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