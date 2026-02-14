Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com os cinco países, análises realizadas a amostras recolhidas de Navalny confirmaram de forma conclusiva a presença de epibatidina, uma neurotoxina extremamente potente, conhecida por ocorrer em determinadas espécies de sapos-dardo da América do Sul.

No comunicado, os governos afirmam que as conclusões resultam de exames laboratoriais independentes, conduzidos por autoridades nacionais especializadas, e sustentam que a substância identificada é incompatível com causas naturais de morte.

Alexei Navalny morreu há dois anos enquanto se encontrava detido numa prisão na Sibéria, na Rússia. As circunstâncias da sua morte têm sido alvo de controvérsia internacional e de sucessivas exigências de esclarecimento por parte de governos ocidentais e organizações de direitos humanos.

As autoridades russas ainda não reagiram ao comunicado conjunto.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.