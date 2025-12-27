Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo o El País, a embarcação, identificada como KM Putri Sakinah, transportava também a esposa de Martín, Andrea Ortuño, de 37 anos, e a filha mais nova, Mar, de sete anos, que foram resgatadas com vida e encontram-se em bom estado, segundo as autoridades indonésias.

A bordo seguiam ainda um guia turístico e quatro tripulantes, igualmente resgatados sem ferimentos graves. De acordo com as informações preliminares fornecidas pelos serviços de emergência locais, o barco terá afundado por volta das 20h30 de sexta-feira (14h30 em Portugal continental) devido ao mau tempo, que gerou forte ondulação, agravado por uma avaria no motor.

Em declarações à 'EFE', Enrique Ortuño, sogro de Fernando Martín, explicou com maior detalhe os acontecimentos, depois de entrar em contacto com a filha.

"A minha filha e uma das minhas netas foram lançadas ao mar, porque estavam numa zona mais alta. Caíram na água e foram resgatadas, mas os meus outros três netos e o meu genro provavelmente estão presos dentro do barco, que se partiu e afundou rapidamente", relatou.

Depois de terem sido dados inicialmente como desaparecidos, o Valencia emitiu este sábado um comunicado a confirmar a morte de Fernando Martín e de três dos seus filhos.

"O Valencia CF lamenta profundamente o falecimento de Fernando Martín, treinador do Valencia B feminino, e de três dos seus filhos num trágico naufrágio na Indonésia, conforme confirmado pelas autoridades locais. O clube envia as mais sentidas condolências à família, amigos e colegas do Valencia CF neste momento difícil", lê-se na mensagem divulgada pelo Valencia.

