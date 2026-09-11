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Um naufrágio ocorrido esta sexta-feira, junto à Marina de Sesimbra, provocou seis feridos e deixou uma pessoa desaparecida, segundo informações avançadas pela CNN Portugal.

As circunstâncias em que a embarcação naufragou ainda estão a ser apuradas. As autoridades mobilizaram meios de emergência para prestar assistência às vítimas e procurar a pessoa que continua desaparecida.

Os seis feridos foram assistidos na sequência do acidente, enquanto as operações de busca prosseguem na zona marítima junto a Sesimbra.

A ocorrência mobilizou meios de salvamento marítimo, numa operação que envolve as entidades responsáveis pela segurança e emergência na região. A Estação Salva-Vidas de Sesimbra integra os meios de busca e salvamento marítimo da Autoridade Marítima Nacional na área.

Até ao momento, não são conhecidas todas as circunstâncias do acidente, nomeadamente as causas do naufrágio e as condições em que se encontrava a embarcação.

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