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"Quero saudar o acordo alcançado pelo presidente (norte-americano Donald) Trump com o Irão. A ação dos Estados Unidos para prevenir a ameaça de um Irão com armas nucleares e para degradar suas capacidades de mísseis balísticos reforça a segurança de todos nós", declarou em conferência de imprensa na véspera da reunião de ministros da Defesa aliados em Bruxelas.

Rutte disse que o acordo alcançado entre Washington e Teerão "oferece a oportunidade" de garantir que o Irão "nunca obtenha uma arma nuclear" e frisou a necessidade de "um grande passo adiante" para o livre trânsito marítimo pelo estreito de Ormuz.

O secretário-geral da NATO também destacou a iniciativa liderada por dois dos principais estados-membros - Reino Unido e França - para abrir a navegação naquele ponto estratégico do golfo Pérsico, referindo-se às suas capacidades de desminagem, sistemas de radar e "outras tecnologias necessárias".

Questionado sobre se a Aliança Atlântica poderia desempenhar um papel naquela missão, Rutte afirmou que está "legal e literalmente" fora do âmbito NATO, mas ressalvou que poderia haver um papel a desempenhar "se assim o desejassem".

O responsável da NATO declarou ainda que os Estados Unidos "não se estão a retirar" ao anunciarem ajustes da sua presença militar na Europa, garantindo que Washington continua comprometido com a Aliança Atlântica.

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