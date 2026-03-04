Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O míssil foi intercetado pelos sistemas de defesa aérea e antimíssil da Aliança Atlântica no leste do Mar Mediterrâneo, evitando a violação do espaço aéreo turco, revelou o governo de Ancara

Em comunicado, as autoridades turcas reiteraram que o país “defende a estabilidade e a paz regional”, mas sublinharam que estão preparadas para agir de forma firme perante qualquer ameaça. "O nosso direito de responder a qualquer ato hostil dirigido contra o nosso país está reservado", indicou o Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Ancara apelou ainda à contenção das partes envolvidas no conflito regional, advertindo para o risco de uma escalada. "Apelamos a todas as partes para que se abstenham de ações que possam agravar ainda mais a situação na região", conclui a nota oficial.

___

