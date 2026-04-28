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Chasing Horse, de 49 anos, foi considerado culpado de 13 acusações, na maioria relacionadas com a agressão sexual de três mulheres. O júri já tinha dado como provados os crimes num julgamento realizado em janeiro. O ex-ator poderá requerer liberdade condicional apenas após cumprir 37 anos de pena.

Durante a audiência, as vítimas e familiares relataram o impacto duradouro dos abusos. Corena Leone-LaCroix afirmou em tribunal que tinha 14 anos quando foi agredida e descreveu a perda irreparável da infância e da juventude. A Associated Press identifica vítimas de crimes sexuais apenas quando estas se manifestam publicamente, como foi o caso.

Chasing Horse ouviu a leitura das declarações vestido com o uniforme do centro de detenção do Condado de Clark, mantendo a negação das acusações. “Isto é uma injustiça”, afirmou, apesar das provas apresentadas. A juíza Jessica Peterson sublinhou que o arguido se aproveitou da confiança e da espiritualidade das vítimas para benefício próprio.

O caso encerra um processo iniciado em 2023, quando Chasing Horse foi detido pela primeira vez, desencadeando investigações adicionais noutros estados norte-americanos e no Canadá, onde permanecem acusações pendentes.

Natural da Reserva Rosebud, no Dakota do Sul, Chasing Horse ganhou notoriedade ainda jovem ao participar no filme Dança com Lobos, realizado e protagonizado por Kevin Costner. Mais tarde, passou a apresentar-se como líder espiritual e curandeiro, estatuto que, segundo o Ministério Público, utilizou durante quase duas décadas para cometer abusos.

O julgamento decorreu em Las Vegas, com os procuradores a sustentarem que o ex-ator manipulou crenças religiosas e a vulnerabilidade das vítimas para manter um padrão continuado de violência sexual.

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