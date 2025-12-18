Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Nos dias 19, 20, 21, 26, 27 e 28 de dezembro (sextas, sábados e domingos), será possível visitar as iluminações de Natal com estacionamento gratuito nos parques da EMEL:

Campo Grande e Universidade – ambos com shuttle exclusivo e gratuito da CARRIS, com saídas de 30 em 30 minutos até às 21h30 (Campo Grande) e 22h30 (Restauradores), passando pelo Marquês de Pombal, Avenida da Liberdade e Restauradores.

Alcântara e Avenida de Pádua – com ligação direta à Baixa através do Elétrico 15E (Alcântara) e da Carreira 708 (Avenida de Pádua), com títulos de transporte gratuitos fornecidos no estacionamento.

Para usufruir do serviço, basta dirigir-se a estes parques, onde equipas da EMEL e da CARRIS estarão disponíveis para auxiliar os visitantes.

A iniciativa será ainda reforçada pelo alargamento do horário nos Parques Navegante da EMEL até às 2h00 horas para os aderentes registados, incluindo Ameixoeira, Av. de Pádua, Azinhaga da Cidade, Colégio Militar, Telheiras Nascente e Telheiras Poente, todos com acesso direto a estações de metro e estações GIRA.

Além disso, o Chiado ficará sem carros aos fins de semana de 20 e 21, e 27 e 28 de dezembro, das 10h de sábado até às 23h59 de domingo, para aumentar a segurança dos peões e permitir a livre circulação. O acesso a residentes será assegurado, bem como cargas e descargas entre as 06h00 e as 10h00. O trânsito será desviado em ruas como Garrett, Nova do Almada, Ivens, Serpa Pinto e Calçada do Sacramento, garantindo a saída dos parques de estacionamento do Chiado.

A Câmara Municipal de Lisboa, a EMEL e a CARRIS convidam todos a estacionar o carro e desfrutar das luzes de Natal em família, sem pagar transporte nem estacionamento.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.