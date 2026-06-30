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A estimativa resulta de uma análise experimental baseada em dados de radar do satélite Sentinel-1, integrado no programa europeu de observação da Terra Copernicus, e foi realizada poucos dias após a catástrofe. A agência espacial norte-americana sublinha, contudo, que os resultados ainda não foram validados e devem ser encarados como um indicador preliminar da extensão dos danos.

Segundo a NASA, o Sistema de Coordenação de Resposta a Desastres foi ativado para apoiar as autoridades venezuelanas, prevendo-se a divulgação contínua de mapas e produtos de informação à medida que novos dados forem processados.

Os especialistas compararam duas imagens de radar captadas após os sismos, nos dias 24 e 25 de junho, com um conjunto de imagens de referência recolhidas pelo Sentinel-1 ao longo do último ano. Uma das imagens incide sobre a zona ocidental próxima do epicentro, nas imediações de San Felipe e Yumare, enquanto a outra cobre a área metropolitana de Caracas, incluindo bairros densamente povoados como Petare e Antímano.

Paralelamente, a Agência Espacial Europeia está igualmente a utilizar dados do Sentinel-1 para elaborar mapas de deformação do terreno. Um interferograma obtido a partir da comparação de imagens anteriores e posteriores ao desastre revela alterações no solo desde Caracas até Puerto Cabello, cerca de 210 quilómetros a oeste da capital, com recurso a instrumentos capazes de detetar deformações com precisão milimétrica.

A Venezuela foi atingida, na quarta-feira passada, por dois sismos de magnitudes 7,2 e 7,5, com epicentros nas proximidades de San Felipe e Yumare, no centro-norte do país. Os abalos provocaram forte destruição ao longo da costa central e na região de Caracas, causando pelo menos 1450 mortos e 3150 feridos, segundo o mais recente balanço oficial.

Entre as vítimas contam-se 56 portugueses e lusodescendentes, permanecendo 91 cidadãos da comunidade portuguesa desaparecidos ou incontactáveis. A Organização das Nações Unidas estima que o número total de desaparecidos possa ultrapassar os 50 mil.

Dezenas de edifícios ruíram ou ficaram gravemente danificados, sobretudo na capital e na região de La Guaira, uma das mais afetadas. Vários países, incluindo Portugal e outros Estados da União Europeia, enviaram equipas de busca e salvamento para o país. A base de operações da missão portuguesa está instalada em Catia la Mar, em La Guaira, zona com uma forte presença de portugueses e lusodescendentes.

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