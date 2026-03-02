Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A guerra entre o Irão, Israel e os Estados Unidos intensificou-se na segunda-feira, com novos ataques de mísseis, bombardeamentos aéreos e um número crescente de vítimas mortais.

Segundo a Cruz Vermelha iraniana, pelo menos 555 pessoas morreram em território iraniano desde o início da campanha militar conduzida por forças norte-americanas e israelitas. A organização indica ainda que mais de 130 cidades foram atingidas por ataques.

Do lado israelita, as autoridades confirmam 11 mortos até ao momento, na sequência dos mísseis lançados pelo Irão e por milícias suas aliadas.

A escalada alastrou a outros países da região. Em Kuwait, mísseis disparados por forças alinhadas com Teerão terão atingido uma zona onde se encontra a missão diplomática norte-americana, provocando incêndios e colunas de fumo.

O Ministério da Defesa do Kuwait adiantou ainda que “várias” aeronaves de guerra dos Estados Unidos se despenharam no país, sem esclarecer as causas nem o número exato de aparelhos envolvidos. Os pilotos foram hospitalizados e encontram-se estáveis, revela a Associated Press.

Enquanto prosseguem os ataques aéreos dos Estados Unidos e de Israel sobre alvos iranianos, dirigentes de Teerão mantêm uma posição de confronto. O responsável político e de segurança, Ali Larijani, afirmou publicamente que o país “não negociará com os Estados Unidos”.

