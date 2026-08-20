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Antes da conferência de imprensa após a reunião semanal do Conselho de Ministros, o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, antecipou a posição do Executivo: “Antes de falar sobre o que decidimos, queria falar de algo que não vamos decidir: a realização de uma reforma estrutural da Segurança Social”.

A declaração surge depois da apresentação do relatório “Reformar as Pensões em Portugal - Por um Sistema Sustentável, Adequado e Justo”, elaborado pelo grupo de trabalho criado pelo Governo para propor medidas para a reforma da Segurança Social.

Leitão Amaro considerou que o estudo serve para “habilitar o país todo” a analisar o tema e classificou-o como “mais um contributo sério e profundo”. O ministro lembrou ainda que o anterior Governo do PS tinha encomendado um Livro Verde sobre a Segurança Social.

O governante recordou também a promessa do primeiro-ministro, Luís Montenegro, de que se demitiria caso tivesse de cortar pensões, garantindo que “as pensões do presente e do futuro estão e vão continuar a estar protegidas”.

Segundo Leitão Amaro, caso a reflexão do Governo venha algum dia a resultar em decisões sobre a Segurança Social, estas serão apresentadas previamente “num contexto de campanha eleitoral”, que espera que apenas aconteça em 2029.

O estudo encomendado pelo Governo concluiu que o sistema de Segurança Social estará em défice desde pelo menos 2014 e considera que os relatórios que apontavam para excedentes orçamentais eram uma “ilusão”. O grupo de trabalho propõe, por isso, uma reforma estrutural, que o Executivo diz não pretender concretizar nesta legislatura.

Em 2025, durante a campanha para as legislativas, Montenegro tinha já assegurado que não faria alterações ao sistema de Segurança Social durante esta legislatura. “Não vamos fazer nenhuma alteração ao sistema de Segurança Social”, declarou então, admitindo mudanças apenas numa próxima legislatura “e se for necessário”.

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