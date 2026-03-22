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A Polícia de Segurança Pública (PSP), em comunicado à imprensa, revela que deteve um homem de 39 anos de idade na sequência do incidente que decorreu na manifestação "Marcha pela Vida", contra o aborto e eutanásia, ao final da tarde.

Segundo o Diário de Notícias, Luís Neves, ministro da Administração Interna, reagiu garantindo que "não toleramos qualquer forma de extremismo violento e continuaremos a agir com firmeza para o prevenir e combater, garantindo a segurança e a defesa dos valores democráticos".

Destacou ainda a "pronta intervenção da PSP". O suspeito foi intercetado de imediato no local, o que permitiu a "subsequente detenção do mesmo". De acordo com a nota de imprensa, fugiram do local outros indivíduos que estariam integrados "num grupo alegadamente de conotação anarquista". Mais tarde, foram identificados e constituídos mais três arguidos.

O protesto contava com cerca de 500 participantes onde se encontravam menores, incluindo crianças e bebés.

O suspeito aproximou-se da zona e arremessou um engenho incendiário improvisado do tipo “cocktail molotov”: uma garrafa de vidro com líquido inflamável (gasolina) e matéria têxtil. O engenho embateu no solo, não tendo deflagrado no momento do impacto. De acordo com a PSP, essa circunstância "evitou consequências potencialmente mais gravosas".

A PSP reforça o seu compromisso na "defesa da ordem pública, na garantia do exercício dos direitos fundamentais dos cidadãos, designadamente o direito à reunião e manifestação". Afirmando, tal como o novo MAI não "tolerar comportamentos violentos que coloquem em risco a segurança e a integridade física de terceiros" e assumindo o "objetivo estratégico de prevenir e combater todas as formas de extremismo e intolerância".