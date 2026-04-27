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O ataque ocorreu no luxuoso hotel Washington Hilton, onde decorria o evento anual que reúne jornalistas, políticos e figuras públicas. Perante os disparos, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi rapidamente retirado do local, assim como vários membros do Governo. Na sala, muitos convidados procuraram abrigo debaixo das mesas, enquanto outros tentavam abandonar o espaço.

No meio do caos, um comportamento destoou, Michael Glantz, agente de talentos norte-americano, permaneceu sentado a comer calmamente a sua salada de burrata. A atitude rapidamente se tornou viral nas redes sociais.

“Nascido e criado em Nova Iorque, não me assustou nada. Não queria perder o espetáculo”, afirmou à correspondente da Casa Branca, Tammy Haddad. Em declarações ao New York Times, Michael Glantz explicou ainda que não se escondeu por dois motivos: um problema nas costas, que dificultaria levantar-se sem ajuda, e uma preocupação com a higiene. “De maneira nenhuma ia sujar o meu fato novo naquele chão imundo do Hilton”, justificou.

Segundo as autoridades, os disparos ocorreram depois de Cole Thomas Allen, um professor de 31 anos da Califórnia, ter conseguido aceder ao evento. De acordo com o procurador norte-americano, Todd Blanche, o objetivo seriam funcionários do Governo e não o presidente Donald Trump.

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