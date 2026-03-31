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Luís Montenegro começa por dizer que a "segurança não é um dado adquirido" revelando que "2025 trouxe uma diminuição da criminalidade grave", mas que a "criminalidade geral aumentou". Segundo o primeiro-ministro esta oscilação "mostra uma estabilização dos números de uma forma geral o que tem estado ligado à nossa estratégia".

Prossegue destacando os "elementos centrais para o governo" tais como o "aumento das apreensões de estupefacientes, crime a partir do qual muitos outros acontecem tal como o furto e a criminalidade económica".

O crime com mais participações é o crime da violência doméstica: "27 pessoas perderam a vida", informa Montenegro, das quais "21 são mulheres, 4 homens e 2 crianças". "Milhares de queixas, naquilo que é um crime de terror, como já várias vezes tive a ocasião de mencionar e contra o qual queremos continuar a fazer um combate incessante e também um apoio cada vez maior às vítimas, sobretudo, às mulheres, crianças e jovens", diz.

O outro crime com maior número de queixas é a sinistralidade rodoviária. Embora se registe uma redução no número de vítimas em 2025, esse facto não deve ser encarado como um atenuante, uma vez que o número de acidentes aumentou. “Temos de travar esta tendência e fazer um esforço redobrado ao nível da fiscalização e da sensibilização para esta problemática. Há acidentes a mais e comportamentos de risco em excesso em Portugal.”

Também se registou um aumento de detenções em 2025 no âmbito do crime relacionado com a imigração ilegal. “Trata-se de uma estratégia que delineámos para toda a área da imigração, assente num plano que promove uma imigração regulada e humanista. Vale a pena vir para Portugal pela via legal; não vale a pena recorrer a vias ilegais.”

O líder do Governo sublinha ainda a necessidade de reforçar o combate às redes criminosas: “Temos de combater todos os que se dedicam ao tráfico de pessoas e intensificar os esforços para desmantelar redes de tráfico humano.”

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, afirmou que existem razões para apresentar "Portugal como um país seguro", mas alertou também para sinais de preocupação em algumas tendências. Nesse sentido, defendeu a necessidade de continur a estreitar a coordenação entre dois pilares essenciais: a administração interna e a justiça.

Os dados vão ser enviados para a Assembleia da República e tornados públicos.