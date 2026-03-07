Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Num discurso transmitido pela televisão estatal este sábado de manhã, Masoud Pezeshkian dirigiu-se diretamente aos países da região e apresentou um pedido de desculpas pelos ataques realizados.

“Peço pessoalmente desculpa aos países vizinhos que foram atacados pelo Irão”, afirmou o presidente, citado pela CNN. “Não pretendemos atacar países vizinhos. Como já disse repetidamente, são nossos irmãos.”

O líder iraniano acrescentou que o conselho de liderança de três membros que governa temporariamente o país instruiu as forças armadas a suspender ataques contra Estados vizinhos.

Segundo Masoud Pezeshkian, os militares foram informados de que “a partir de agora não deverá haver ataques contra países vizinhos nem lançamento de mísseis”, a menos que o Irão venha a ser alvo de ataques provenientes desses territórios.

O presidente defendeu ainda que a situação deve ser resolvida através da via diplomática. “Acho que precisamos de resolver isto com diplomacia, em vez de lutar e ter problemas com os países vizinhos”, declarou.

Apesar do anúncio, não é claro se a decisão entra em vigor de forma imediata. Após o discurso, continuaram a ser registadas interceções aéreas sobre os Emirados Árabes Unidos, enquanto sirenes de alerta soaram no Bahrein.

No mesmo discurso, Masoud Pezeshkian apelou também aos países do Golfo para que não se tornem um “brinquedo nas mãos do imperialismo”, alertando para as consequências de eventuais ataques contra o território iraniano.

