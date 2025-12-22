Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O candidato às presidenciais de janeiro, que falava na sede do Chega no Porto, disse que vai estudar a possibilidade de recorrer da decisão e considerou que fez "o correto", sugerindo que a comunidade cigana está em "incumprimento" perante a lei: "não me arrependo de ter colocado estes cartazes. Acho que estes cartazes dizem o correto", declarou.

"Um dos nossos cartazes diz que têm que cumprir a lei. Eu também tenho. (...) O Chega irá nas próximas horas reunir comigo, enquanto candidato presidencial, e com a nossa equipa jurídica, para analisar os efeitos desta decisão, os seus prazos, e também a possibilidade ou não da interposição de recurso", avançou o candidato, em declaração aos jornalistas.

Para André Ventura, esta trata-se de uma "decisão de força, de intimidação e ameaça, estou certo de que na história do país esta é uma decisão única, só que má", considerou.

Ventura, que não consegue "aceitar a decisão" do tribunal, sabe que terá que retirar os cartazes em questão caso a decisão do tribunal não seja alterada: "terei que cumprir, mas lamentarei. E acho que é assim que um cidadão democrático faz".

"Este é um mau dia para a nossa democracia. E é um mau dia para a nossa democracia porque a liberdade não foi assegurada. (...) O cartaz não dizia que os ciganos não cumprem a lei, ou os ciganos que moveram esta ação não cumprem a lei. Dizia que os ciganos têm que cumprir a lei", declarou.

Ventura disse ter pesquisado por outras situações semelhantes e acusou o tribunal de "censura" ao Chega.

"Era bom que o tribunal tivesse noção do precedente que criou hoje [segunda-feira]. Era bom que o tribunal tivesse noção da injustiça que cometeu hoje e do precedente gravíssimo para a democracia que abriu hoje, em que todas as minorias afetadas se podem sentir no direito de mandar retirar cartazes políticos, outdoors, mensagens políticas", atirou.

Por cada dia de atraso, por cada cartaz que permaneça na via pública para além do prazo de 24 horas definido pelo tribunal para a retirada, ou por cada novo cartaz que possa vir a ser colocado, o líder do Chega terá de pagar uma multa de 2.500 euros, ordenou ainda a sentença.

