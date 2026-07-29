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Na edição de 23 de julho, o jornal publicou uma notícia na secção Internacional sobre as comemorações do 47.º aniversário da Revolução Popular Sandinista, realizadas em Manágua, com o título Aniversário da Revolução Popular Sandinista: não se pode confiar no imperialismo, nem um pouco, de todo, uma frase atribuída a Che Guevara e citada por Ortega durante o discurso.

Apesar de abordar a intervenção do Presidente da Nicarágua, o artigo não refere uma das declarações que teve maior repercussão internacional: o anúncio de que o país deixaria de ter eleições como forma de impedir que a oposição chegasse ao poder.

“Aqui [na Nicarágua] não haverá mais eleições para que eles [a oposição] tentem, por essa via, tomar o Governo, tomar o poder”, afirmou Ortega durante a mesma intervenção.

Não há indicação de que o Avante tenha trabalhado com uma versão diferente do discurso. As citações utilizadas pelo jornal fazem parte da intervenção integral em que o Presidente nicaraguense anunciou a alteração do sistema político.

Na notícia publicada, o jornal do PCP destacou outras partes do discurso, referindo que Ortega acusou “as potências hegemónicas” de procurarem dominar povos para controlar os seus recursos, evocou as lutas históricas da Nicarágua contra intervenções estrangeiras e manifestou solidariedade com Cuba e Venezuela perante aquilo que classificou como “agressão dos Estados Unidos da América”.

Além da declaração sobre o fim das eleições, Ortega afirmou que iria trabalhar com o Parlamento e outras instituições para criar mecanismos contra aquilo que chamou de “golpistas e traidores da pátria”, numa referência aos setores da oposição.

Daniel Ortega, de 80 anos, governa a Nicarágua desde 2007 e tem sido alvo de acusações de fraude eleitoral, perseguição de opositores e concentração de poder. Desde 2017, partilha o poder com a mulher, Rosario Murillo, que assumiu o cargo de copresidente em 2025, após uma reforma constitucional que reforçou os poderes da presidência.

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