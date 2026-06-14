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As tensões no Médio Oriente voltaram a agravar-se este domingo, revela a CNN, depois de altos responsáveis iranianos terem acusado os Estados Unidos de falharem os compromissos assumidos relativamente ao cessar-fogo e às negociações em curso na região.

O presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Baqer Qalibaf, afirmou que os recentes ataques de Israel aos subúrbios do sul de Beirute demonstram que Washington "não tem vontade" ou "não tem capacidade" para garantir o cumprimento dos compromissos que assumiu.

Numa mensagem publicada na rede social X, Qalibaf defendeu que será impossível continuar pelo caminho atual caso os entendimentos alcançados não sejam respeitados.

As declarações surgem após uma série de ataques israelitas contra a zona de Dahiyeh, nos arredores da capital libanesa, uma área considerada um dos principais redutos do Hezbollah, aliado estratégico do Irão.

Israel justificou a operação com a necessidade de atingir infraestruturas e elementos ligados ao Hezbollah. Contudo, Teerão considera que os ataques representam uma violação do cessar-fogo negociado com mediação norte-americana e alertou para o risco de comprometer as conversações de paz em curso.

Também o vice-comandante do quartel-general central Khatam al-Anbiya, uma das principais estruturas de comando das forças armadas iranianas, deixou um aviso claro.

"Sem dúvida, estes crimes não ficarão sem resposta", declarou o brigadeiro-general Mohammad Jafar Asadi à agência iraniana Defa Press.

Segundo meios de comunicação norte-americanos, as Forças de Defesa de Israel informaram o Comando Central dos Estados Unidos (CENTCOM) sobre a operação pouco antes da sua execução, reforçando a perceção iraniana de que Washington tinha conhecimento prévio da ação militar.

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