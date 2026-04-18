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As declarações foram feitas a bordo do avião papal, durante a viagem entre os Camarões e Angola, no âmbito de uma visita de 11 dias ao continente africano.

O pontífice reagiu à troca de críticas com Donald Trump, que tem marcado a agenda mediática internacional nos últimos dias. Ainda assim, Leão XIV procurou desvalorizar a polémica, garantindo que a sua pregação não é dirigida a figuras políticas específicas.

“Não está de todo no meu interesse entrar em debate”, afirmou, acrescentando que a sua posição resulta de um princípio mais amplo, “a mensagem do Evangelho de paz”.

O Papa considerou ainda que parte da cobertura mediática recente tem sido alimentada por interpretações sucessivas de declarações iniciais. “Criou-se uma narrativa que não é totalmente rigorosa, muito por causa do contexto político gerado quando, no primeiro dia da viagem, o presidente dos Estados Unidos fez comentários sobre mim”, disse.

Segundo Leão XIV, grande parte do que foi publicado desde então corresponde a “comentários sobre comentários”, numa escalada interpretativa que, defende, se afasta do essencial da sua mensagem.

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