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Num comunicado de imprensa, o ministério de Ana Paula Martins explicou que as mensagens referem a abertura de processos de execução fiscal por dívida ao Estado. Os valores variam, sendo indicada uma referência bancária com um prazo de pagamento de dois dias.

“Lembramos que os serviços do SNS 24 são gratuitos para todos os cidadãos. A linha telefónica e o site SNS 24 são serviços públicos gratuitos. Não pague, nem forneça qualquer informação”, lê-se no comunicado do Ministério da Saúde.

Em caso de dúvida, deve contactar o SNS 24 por telefone ou a equipa de resposta a incidentes dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde por email.