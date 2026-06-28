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As três provas do Global Ocean Swim acontecem a 4 de julho (Cascais), 26 de julho (Figueira da Foz) e a 29 de agosto (Sagres), havendo modalidades de várias distâncias diferentes. Este ano, o encontro estreia-se na Praia do Forte de Santa Catarina, na Figueira da Foz, com provas de 500 metros e dois quilómetros.

Segundo a Organização GOMA, a prova de Cascais tem-se afirmado como “um dos principais eventos de natação em águas abertas em Portugal. Este ano, a prova conta com cerca de 500 inscritos e irá realizar-se na Baía de Cascais.

O Global Ocean Swim Series, que conta com a MadreMedia como media partner, pretende afirmar-se como uma referência nacional da natação em águas abertas e “demonstrar que o desporto pode ser um poderoso veículo de promoção da saúde, do turismo sustentável e da proteção do oceano”.

As inscrições para a prova de Cascais já estão fechadas, mas há ainda inscrições abertas até 18 de julho para a prova da Figueira da Foz. Em breve, irão abrir inscrições para o encontro de Sagres na mesma plataforma.

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