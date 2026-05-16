Na Choupana, o Nacional venceu o Vitória de Guimarães por 2-0, com dois golos de Chucho aos 69 e 86 minutos, resultado que selou de forma definitiva a continuidade dos madeirenses no principal escalão.

Em Braga, o Estrela da Amadora empatou 2-2 com o Sporting de Braga, num jogo emotivo até ao fim. Gabri Martínez abriu o marcador aos 16 minutos e Pau Víctor voltou a colocar os arsenalistas em vantagem aos 89’, mas Stefan Leković respondeu para os tricolores aos 5’ e já no período de compensação (90+6), garantindo um ponto importante para a equipa da Reboleira.

No Casa Pia–Rio Ave, registou-se um empate a uma bola (1-1). Larrazabal marcou aos 35 minutos para os gansos, mas Jalen Blesa restabeleceu a igualdade aos 52’, num resultado que permite ao conjunto lisboeta fechar a época fora da zona de despromoção direta.

Já em Arouca, o Tondela perdeu por 3-1, resultado que confirmou a descida à II Liga. A equipa beirã ainda reduziu a desvantagem na partida, mas não conseguiu evitar a derrota nem a queda de divisão.