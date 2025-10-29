Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Instituto Politécnico da Guarda está empenhado em convencer a população mais velha, em geral, os reformados, em particular, a voltar a estudar. Sim, voltar à escola e mais concretamente ao ensino superior. "Licenciaturas ou mestrados" para os mais velhos, foi este o mote lançado por Joaquim Brigas, Presidente do IPG.

Com base numa avaliação feita ao abrigo do projeto SER65+, percebeu-se que existe uma vasta comunidade sénior capaz de integrar este desafio, não só quem agora se reformou e tem mais tempo para outras atividades, como outros que em tempos tiveram de seguir caminhos diferentes, mas que agora podem voltar a pegar nos livros e voltar aos estudos.

"Muitos de vós, com sessenta, setenta anos, acabaram de se aposentar das carreiras profissionais e estão em condições de tranquilidade económica, e de capacidade cognitiva e intelectual, para aumentar os vossos conhecimentos e as vossas competências. Há muitos seniores na Guarda e na área de influência do IPG que têm todas as condições para retomar a formação académica que concluíram ou interromperam quando tinham vinte e poucos anos. E há também aqueles que, por diversas razões, não estudaram tanto quanto desejavam e que têm agora uma oportunidade ímpar para o fazerem em verdadeiros cursos de licenciatura ou mestrado", salienta ao 24notícias.

Joaquim Brigas incentiva mesmo esta população mais velha a concretizar sonhos que outrora foram interrompidos, por este ou aquele motivo. O presidente do IPG, localizado na cidade mais alta do país, acredita mesmo que há espaço para sonhar, para voltar atrás no tempo e seguir um rumo que há muitos anos não pôde ser seguido.

"Este projeto surgiu precisamente da avaliação multidimensional dos seniores da região da Guarda. Perceberam-se duas coisas. A primeira é que há uma população muito válida, em boas condições cognitivas e de saúde, que tem o ensino secundário feito e que reúne condições para ingressar no ensino superior. A segunda, é que esta população tem uma vontade expressiva de aprender coisas e disponibilidade para voltar a estudar. Nuns casos, já são licenciados, mas querem experimentar novas áreas de conhecimento ou aprofundar os estudos. Noutros casos, fazem gosto em ter uma experiência no ensino superior que a vida, há quatro ou cinco décadas, não lhes proporcionou", afirmou o presidente do IPG.

Para já ainda não há números sobre os inscritos neste projeto, mas o IPG já recebeu contactos de pessoas que querem "saber mais sobre a possibilidade de voltar a estudar".

"O Gabinete de Apoio ao Estudante Sénior no IPG está a ser preparado para isso mesmo: apoiar os candidatos seniores a escolher a área de formação em que querem estudar e no reconhecimento de competências e estabelecimento dos ECTS [Sistema Europeu de Transferência e Acumulação de Créditos, sistema para medir o volume de trabalho dos alunos] necessários para completarem as formações escolhidas. O Gabinete apoiará também na formalização dos processos de inscrição e noutras questões em que surjam dificuldades", diz Joaquim Brigas.

O regresso dos mais velhos à escola é muito bem visto na Guarda e de acordo com o presidente do IPG poderá também ter uma influência muito positiva para professores e alunos mais novos.

Joaquim Brigas

"Além dos benefícios para os próprios seniores que vierem estudar, que são imensos, o Politécnico da Guarda conta com dois efeitos relevantes, já verificados em universidades estrangeiras que convidaram a população mais velha da sua área de influência a frequentar os seus cursos. O primeiro efeito é, desde logo, nos professores. Os alunos seniores criam, em regra, ótimos ambientes nas salas de aula, mas são estudantes mais exigentes do ponto de vista científico e didático. Como têm mais conhecimentos, fruto da sua experiência de vida e das suas carreiras profissionais, também são mais participativos e perguntam mais coisas, querem saber mais das matérias que lhes estão a ser ministradas e 'exigem' mais aos docentes, no bom sentido. O resultado é que a presença de seniores nos cursos aumenta, por si só, a qualidade do ensino e das aprendizagens", diz, revelando depois a influência positiva destes nos colegas mais novos.

"O outro efeito muito relevante verifica-se no convívio dentro da comunidade académica. Os mais novos revelam uma grande disponibilidade para interagir e apoiar os mais velhos em coisas que estes não dominam bem, como as tecnologias de informação ou a Inteligência Artificial (IA), por exemplo. E a presença dos mais velhos nas salas de aulas, assim como a sua interação em trabalhos de grupos ou em projetos, tem um efeito imediato no interesse e no aumento do rendimento académico dos mais novos. É um efeito muito rápido, quase automático", disse.

Esta iniciativa do IPG surgiu através do projeto SER65+, financiado pelo Programa Interreg Espanha–Portugal, "um instrumento de cooperação transfronteiriça em que o Instituto Politécnico da Guarda participa e que é apoiado pela União Europeia".

"Neste projeto faz-se a avaliação multidimensional da autonomia funcional dos mais velhos nas regiões da fronteira de Portugal e de Espanha, com vista a desenhar e a implementar novas estratégias de cuidados integrados e de promoção do envelhecimento ativo e saudável", explica Joaquim Brigas.

