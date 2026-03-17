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Mais de 415 mil euros (valor bruto, sem impostos) vão para um apostador em Portugal, que acertou em cinco números e uma estrela da combinação vencedora. Outro boletim, também registado no nosso país, correspondente a cinco números acertados, vai receber o terceiro prémio, de mais de 38 mil euros.

A chave vencedora do sorteio 021/2026 do Euromilhões sorteada hoje é composta pelos números 5-17-28-33-41 e pelas estrelas 3 e 9.

Esta notícia não dispensa a consulta dos números através do portal dos Jogos Santa Casa.

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