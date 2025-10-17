Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Enquanto falavam aos jornalistas antes da reunião, Zelensky afirmou que “o presidente Trump tem uma grande oportunidade para acabar com esta guerra”, e sublinhou a importância do diálogo direto entre Washington, Kiev e Moscovo.

President Trump Participates in a Bilateral Lunch with the President of Ukraine https://t.co/vkBmLTwnem — The White House (@WhiteHouse) October 17, 2025

O encontro acontece um dia depois de Trump e o presidente russo, Vladimir Putin, terem mantido uma longa chamada telefónica para discutir o conflito.

Um repórter perguntou a Volodymyr Zelensky se ele fará concessões para acabar com a guerra na Ucrânia e este respondeu:"Primeiro de tudo, acho que precisamos sentar e conversar". "O segundo ponto é que precisamos de um cessar-fogo. Mesmo agora, como vemos no Oriente Médio, é muito difícil manter um cessar-fogo", aponta.

Zelenskyy disse ainda que está "pronto para falar em qualquer formato"."Bilateral, trilateral: não importa. Só paz. Isso é importante", referiu.

Acrescentou ainda que garantir garantias bilaterais de segurança com os EUA é "o documento mais importante porque os EUA são muito fortes".

Recorde-se que últimos dias, Trump mostrou-se aberto à possibilidade de vender à Ucrânia mísseis Tomahawk de longo alcance, uma exigência de Kiev para reforçar a defesa contra a invasão russa. No entanto, após a conversa com Putin, o presidente norte-americano adotou um tom mais cauteloso.

“Nós também precisamos de Tomahawks para os Estados Unidos da América. Temos muitos deles, mas precisamos deles. Quero dizer, não podemos esgotar o nosso país”, afirmou Trump aos jornalistas na Casa Branca.

A reunião entre os dois líderes é vista como um momento-chave nas negociações de paz, num contexto em que os combates continuam no leste da Ucrânia e aumentam as pressões internacionais por um cessar-fogo.