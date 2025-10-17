O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebeu esta sexta-feira na Casa Branca o seu homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, num encontro centrado nas negociações para o fim da guerra na Ucrânia.
