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A medida foi anunciada pelo secretário de Comunicação, Javier Lanari, nas redes sociais. Surge após a apresentação, horas antes, de uma queixa contra dois jornalistas por filmarem no interior do edifício.

O Governo argentino desativou o registo de impressões digitais que permitia a entrada a cerca de 60 correspondentes de diversos meios de comunicação nacionais e estrangeiros, na sequência de uma queixa contra Luciana Geuna e Ignacio Salerno, da televisão local TN, por uma alegada violação da segurança na Casa Rosada, depois da transmissão de imagens de zonas do edifício governamental.

A decisão "foi tomada a título preventivo, na sequência da denúncia apresentada pela Casa Militar [responsável pela segurança presidencial] por espionagem ilegal. O único objetivo é garantir a segurança nacional", acrescentou Lanari.

Na denúncia, divulgada pelo jornal La Nación, os jornalistas exibiram aos espectadores "sistemas de vigilância, equipamentos de comunicação, dispositivos de controlo de acesso e outros componentes do sistema de segurança" que deviam "ser mantidos em estrita confidencialidade".

A tradicional sala de imprensa da Casa Rosada permanece fechada, algo que muitos jornalistas locais descreveram como inédito, salientando que esteve aberta e em funcionamento mesmo durante a última ditadura no país (1976-1983).

O Fórum de Jornalismo Argentino (FOPEA) e o Sindicato da Imprensa de Buenos Aires (SiPreBa) rejeitaram a medida do Governo e denunciaram um ataque contra a imprensa.

O FOPEA considerou que se trata de "uma medida de extrema gravidade institucional, uma vez que altera as condições básicas para a cobertura jornalística do principal âmbito de funcionamento do Poder Executivo Nacional".

Em julho passado, o Governo de Milei anunciou também que a agência noticiosa estatal Télam passaria a ser uma agência de publicidade, após o encerramento, meses antes, devido a alegados prejuízos na ordem dos milhões.

O porta-voz presidencial, Manuel Adorni, negou, na altura, que a medida tivesse qualquer relação com ataques ao pluralismo da informação ou à liberdade de imprensa.

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