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Ashley St. Clair, uma das mulheres com quem Elon Musk se relacionou e mãe de um dos seus filhos, afirma que lhe foi oferecido 40 milhões de dólares (cerca de 34 milhões de euros) para não falar publicamente sobre a relação com o empresário.

“Quando nos é oferecido isso, causa um debate na tua cabeça sobre o que o teu discurso significa”, afirmou Ashley St. Clair durante o Festival de Cinema de Veneza, onde participou na apresentação do documentário "Musk", realizado por Alex Gibney.

Sobre a relação com o dono da SpaceX, Ashley afirmou: “Elon tem relações complicadas em geral, mas a mais complicada é verdade”.

A influencer disse ainda querer dar um exemplo aos filhos, defendendo que nunca se deve colocar o facto de estar “materialmente confortável” acima da necessidade de dizer a verdade.

Ashley St. Clair afirmou que Elon Musk a contactou no contexto “de ter uma legião de filhos antes da guerra civil”. A ex-companheira do empresário criticou também a influência da plataforma X, propriedade de Musk.

“Seja o que for, o que ele está a fazer com esta plataforma e com o X não podem ser ignorados. Porque está a lançar chamas que não existem no mundo real”, afirmou.

A influencer acrescentou: “Eu acredito que está a criar divisões deliberadas que podem ser catastróficas se não forem reguladas ou paradas” ou se não for feito um esforço coletivo para travar esse fenómeno.

Ashley St. Clair criticou ainda aquilo que considera ser uma tolerância da direita perante o comportamento do empresário, que, segundo afirmou, lhe permite uma “estrada de crueldade” que faz a sua “criança traumatizada feliz”. A influencer disse também que Musk “tem habilidade de empatia e conscientemente rejeita a empatia”.

Musk nega ter feito proposta

Elon Musk reagiu às declarações através da rede social X. O empresário afirmou que Ashley St. Clair “nunca recebeu essa oferta” e acrescentou que a ex-companheira tem um histórico de fazer “alegações falsas”.

As declarações de Ashley St. Clair foram feitas durante o Festival de Cinema de Veneza, onde está a participar no documentário "Musk", de Alex Gibney.

Com quase quatro horas de duração, o filme acompanha a vida do empresário, desde a infância até à sua intervenção na campanha presidencial de Donald Trump.

Segundo Alex Gibney, Musk não tentou impedir a realização do documentário, mas também não participou no projeto em nenhum momento. Perante a ausência do empresário, o realizador recorreu a uma voz criada com inteligência artificial para assumir a narração.