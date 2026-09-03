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Jonathan Melendez, músico mexicano de 38 anos e compositor que tocava teclado na banda de indie rock Camilo Septimo, foi morto a tiro no apartamento de luxo onde vivia, nos arredores da Cidade do México. A mulher, Ana Paola, que estava grávida de aproximadamente quatro meses, também foi assassinada, diz a Reuters.

Além do casal, morreram a filha de três anos e uma mulher de 21 anos que trabalhava na residência. O cão da família foi igualmente encontrado morto.

Segundo as autoridades locais, os corpos foram encontrados na noite de terça-feira dentro do apartamento, pouco antes da meia-noite. Os vizinhos terão ouvido gritos e disparos.

As vítimas estavam amarradas com fita adesiva. A menina de três anos foi atingida na cabeça à queima-roupa. Outras duas vítimas foram também baleadas na cabeça, enquanto uma foi atingida nas costas.

O filho de seis anos do casal encontrava-se no local, mas foi encontrado ileso.

As autoridades anunciaram entretanto a detenção de dois suspeitos. Entre eles está um associado de Melendez, Diego Sebastián “N”, que poderá ter utilizado a relação que mantinha com o músico para conseguir entrar no apartamento.

O caso continua em investigação.

A banda de Melendez já reagiu ao sucedido nas redes sociais. "Honramos e celebramos a sua vida, a sua música, a sua luz e o que partilhou com aqueles de nós que tiveram a sorte de o conhecer e de caminhar ao seu lado".

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