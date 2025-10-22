Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Museu do Louvre reabriu esta quarta-feira, pelas 9h00 (8h00 em Portugal), após ter estado fechado durante quase três dias consecutivos, num período marcado por um dos maiores roubos da história de França.

O assalto ocorreu no domingo, quando dois homens entraram na galeria de Apolo através de uma janela, e roubaram oito peças de joalharia avaliadas em 88 milhões de euros. Na manhã do mesmo dia, o museu encerrou.

Na segunda-feira, data em que o museu deveria ter reaberto parcialmente, milhares de turistas aproximaram-se da pirâmide esperando poder visitar o espaço. No entanto, pouco depois das 10h00, uma ordem de evacuação foi emitida e o museu permaneceu encerrado, criando uma situação de grande confusão, de acordo com o Le Parisien. O dia seguinte, terça-feira, coincidiu com o habitual dia de encerramento semanal do Louvre.

O assalto está a ser investigado, mobilizando mais de 100 investigadores. Até ao momento, nenhum suspeito foi detido, mas as autoridades afirmam que a investigação “progride”.

Encerrar o Louvre por vários dias é uma ocorrência invulgar. Desde março de 2020, quando o museu fechou temporariamente devido à Covid-19, ou durante greves e atentados, como os de novembro de 2015, situações semelhantes são raras na história da instituição.

