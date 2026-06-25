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Num comunicado de imprensa, o Município do Porto indica que o espaço noturno poderá funcionar entre as 20h00 e as 00h00 de domingo a quinta-feira. Já às sextas, sábados e vésperas de feriados, o Eskada estará autorizado a abrir entre as 20h00 e as 06h00.

No ano passado, a Polícia Municipal começou a receber queixas de barulho excessivo que afetava o descanso dos moradores e a Polícia de Segurança Pública (PSP) registou ocorrências com relevância criminal. Estas situações levaram a autarquia a impor uma primeira restrição ao horário do estabelecimento em setembro.

Os proprietários alegaram depois mudanças significativas na situação, pelo que a autarquia iniciou o período experimental de três meses.

Durante esta fase, continuaram a surgir várias reclamações, sobretudo relacionadas com ruído, incivilidades e altercações da ordem pública. Desde 2025, a PSP registou 28 ocorrências com relevância criminal, nomeadamente ofensas à integridade física, crimes contra a autoridade pública, furtos, roubos e danos a viaturas. Além disto, a maioria das ocorrências aconteceram entre as 04h00 e as 06h00 da madrugada.

A autarquia do Porto justifica a decisão com “a necessidade de manter a ordem pública, assegurando os demais direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, designadamente o direito ao descanso, especialmente nos dias de semana”.

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