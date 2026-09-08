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"No Estádio de Sobrado, procedeu-se ao encerramento imediato do referido balneário e (...) hoje à desinfeção das linhas de água e dos chuveiros. Serão agora realizadas três contra-análises, de acordo com as orientações legais e sanitárias em vigor", afirma aquele município do distrito do Porto, em comunicado.

Adiantando que depois de três contra-análises negativas, "o balneário poderá abrir sem restrições".

De acordo com a mesma nota, desde o encerramento do espaço, quando foi detetado o foco de Legionella pneumophila, foram mantidas "todas as condições de segurança" para que os restantes espaços do estádio pudessem ser usados, tendo apenas havido a necessidade de ajustar a atividade ao encerramento do balneário.

Já no caso do pavilhão da Escola D. António Ferreira Gomes, "foi detetada a presença de Legionella spp", afirma.

Neste caso, "foram adotados os mesmos procedimentos de higienização e segurança, tendo (...) sido já realizadas as duas primeiras contra-análises, ambas negativas", assegura.

No caso de uma terceira e última contra-análise dar também negativa, e a realizar ainda esta semana, "as instalações poderão reabrir sem restrições", acrescenta.

O município de Valongo garantiu também que todos os espaços do equipamento e da escola, com exceção dos balneários, encontram-se a funcionar sem restrições.

E sublinhou na nota que o município efetua análises trimestrais a todos os equipamentos e instalações definidos no plano de monitorização, que incluem os desportivos e escolares do concelho e ainda o Centro Logístico.

Também de forma regular são efetuadas desinfeções das linhas de Água Quente Sanitária (AQS), nas mesmas instalações, adianta.

A câmara de Valongo realça que "não está nem nunca esteve em causa a segurança de todos os que frequentam estes equipamentos e não há qualquer razão para alarme".

Porque, segunda o município, foram colocadas em prática todas as medidas previstas pelos planos de monitorização e pelas autoridades de saúde.

A legionella é a bactéria responsável por uma pneumonia grave, conhecida como Doença dos Legionários.

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