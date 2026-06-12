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Segundo um estudo citado pela CNN, o México pode lucrar, aproximadamente, 65 mil milhões de pesos mexicanos (o correspondente a cerca de 3,2 mil milhões de euros) em receitas com o mundial. Metade deste valor deve corresponder ao turismo na Cidade do México.

O fluxo de adeptos começou a gerar lucro em negócios turísticos populares antes do arranque da competição, disseram trabalhadores e empresários à CNN.

Na Plaza de la Constitucion (conhecida como Zocalo), na Cidade do México, os estabelecimentos estão repletos de lembranças coloridas não oficiais do Mundial. Lojas, quiosques e restaurantes estão a vender porta-chaves com bolas de futebol e até peluches de presidentes mexicanos com a camisola da seleção.

O restaurante Salon Corona é um dos locais mais populares para assistir aos jogos e já estava lotado de clientes antes do arranque da competição. O gerente, Miguel Laguna, espera um aumento de 45 a 50% durante o torneio.

Também Alejandro Gonzalez, proprietário do restaurante Garage Burger, espera ver o movimento do seu estabelecimento aumentar significativamente durante o Mundial. Tal como outros espaços comerciais, há promoções e decorações ligadas ao futebol. “Costumo dizer às pessoas, temos de aproveitar este momento”, disse Alejandro Gonzalez em declarações à CNN.

Os cartéis e as redes criminosas organizadas também devem beneficiar. Analistas de segurança afirmam que uma das estratégias mais lucrativa vai ser a extorsão. Esperam que os turistas sejam poupados, mas consideram que os estabelecimentos comerciais frequentados pelos adeptos vão acabar por ser alvos.

Cancún e Puerto Vallarta não vão acolher jogos, mas devem receber turistas. Nestas cidades, há um historial de extorsão a restaurantes, casas noturnas e hotéis. “Estes negócios locais tornaram-se altamente lucrativos, especialmente para grupos de crime organizados”, disse Victoria Dittmar, investigadora do InSight Crime.

As autoridades esperam ainda que os criminosos lucrem com golpes e fraudes informáticas. Os adeptos do Mundial podem ser enganados com produtos e serviços falsificados, incluíndo bilhetes para os jogos que vão acontecer no México. Estas redes de crime podem ainda desenvolver aplicações e sites falsos que prometem transmissões dos jogos, mas que serão usados para instalar softwares para danificar ou invadir os dispositivos dos utilizadores.

“O objetivo dessas plataformas não é fornecer entretenimento, mas sim comprometer as informações pessoais e financeiras das vítimas através de ferramentas capazes de roubar credenciais bancárias, monitorizar a atividade do dispositivo ou integrá-lo em redes de bots usadas para atividades ilícitas”, afirmou o governo mexicano .

Esperam-se ainda fraudes com pacotes de hospedagens, alugueres e mercadorias falsificadsas.

Por outro lado, há quem ainda não esteja a sentir os impactos do campeonato do mundo e que receie que os seus negócios sejam prejudicados. Nayeli gere um pequeno quiosque no Zocalo e teme que o negócio seja afetado pelas áreas de festa com ecrãs gigantes e zonas de restauração que a organização do Mundial montou.

Segundo a CNN, há gerentes de hotéis e proprietários que alugam apartamentos a garantir que ainda não estão a verificar o crescimento esperado. O Airbnb afirma que a procura por alojamentos durante o Mundial já ultrapassou as expectativas, mas há hoteleiros e proprietários na plataforma a descrever um cenário menos positivo.

Há também mexicanos que relatam falta de entusiasmo pelo Campeonato do Mundo. Apontam preocupações com a segurança e o facto de apenas 13 dos 104 jogos acontecerem no México como os motivos para o desinteresse pelo evento.

Outra queixa está relacionada com os preços dos bilhetes que exclui a classe trabalhadora do campeonato do mundo. Os mexicanos queixam-se de o torneio ser acessível apenas aos privilegiados e a estrangeiros.

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