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Num comunicado divulgado esta quarta-feira, a GNR refere que, entre janeiro e maio de 2026, foram identificados mais de 13 mil domínios temáticos relacionados com a FIFA, dos quais cerca de 8,8% apresentam características maliciosas ou suspeitas. Segundo a força de segurança, regista-se ainda um aumento acentuado deste tipo de páginas entre março e maio.

A GNR alerta que o modus operandi dos burlões passa pela criação de um “falso sentimento de urgência”, levando as vítimas a agir rapidamente para não perderem supostas oportunidades exclusivas, bem como pela utilização de páginas e mensagens que imitam entidades legítimas. Em muitos casos, o objetivo é a obtenção de dados pessoais, bancários ou transferências de dinheiro.

A força de segurança dá conta de seis participações relacionadas com burlas na aquisição de cromos do Mundial, realizadas através de sites fraudulentos e redes sociais, o que, sublinha, demonstra que a ameaça já está ativa antes do início da competição.

Entre os esquemas mais comuns estão campanhas de phishing com envio de e-mails e mensagens falsas em nome da FIFA, supostos sorteios de bilhetes, bem como lojas online fraudulentas de bilhética e merchandising, que replicam logótipos e catálogos oficiais para enganar os utilizadores.

A GNR recomenda especial cautela na compra de bilhetes e produtos associados ao Mundial, apelando ao uso exclusivo de canais oficiais e à verificação rigorosa da autenticidade das plataformas antes de qualquer pagamento.

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