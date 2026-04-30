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O presidente da FIFA, Gianni Infantino, aproveitou a abertura do Congresso da FIFA no Canadá para dissipar todas as dúvidas: o Irão vai participar no Mundial 2026 e cumprirá o calendário previsto em solo norte-americano.

"Quero confirmar, sem ambiguidade, que o Irão evidentemente participará no Campeonato do Mundo de 2026, e também que o Irão vai jogar nos Estados Unidos", declarou o dirigente, afastando o cenário de boicote ou de transferência de jogos para o México.

A confirmação surge após um período de elevada tensão. No início do conflito desencadeado por Israel e pelos EUA em fevereiro, o Irão chegou a ponderar o boicote à competição e solicitou, sem sucesso, que os seus encontros fossem realizados em território mexicano.

A nível político, o Presidente Donald Trump chegou a manifestar preocupação com a "segurança" dos jogadores em solo americano, embora afirmasse que seriam "bem-vindos". Recentemente, o secretário de Estado Marco Rubio reforçou que a presença dos atletas não causará problemas, focando a atenção apenas em certos membros da delegação.

O clima de desconfiança acentuou-se na última quarta-feira, quando a delegação iraniana cancelou a sua presença no Congresso da FIFA em Toronto, alegando "comportamento insultuoso" por parte da polícia de imigração canadiana.

Na base do mal-estar poderá estar o facto de o Canadá classificar os Guardas da Revolução como grupo terrorista, uma organização à qual Mehdi Taj, atual presidente da Federação de Futebol Iraniana, já pertenceu no passado.

Apesar dos incidentes diplomáticos, o plano desportivo para o Grupo G mantém-se firme. A seleção do Irão deverá ficar alojada em Tucson, no Arizona, e terá o seguinte calendário nos EUA:

15 de junho: vs. Nova Zelândia (em Los Angeles)

21 de junho: vs. Bélgica (em Los Angeles)

26 de junho: vs. Egito (em Seattle)