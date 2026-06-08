Em Braga, o primeiro jogo da equipa portuguesa vai ser transmitido num ecrã gigante na Mesa na Praça, no Mercado Municipal. Além disto, a autarquia autorizou as esplanadas da cidade a abrir durante a madrugada para transmitir os encontros do Campeonato do Mundo.

No Porto, haverá um ecrã gigante no exterior do Bar Académico e, ainda, três televisões no interior do estabelecimento a transmitir os jogos. O Mundial celebra-se também com música ao vivo.

A Praça do Centro Cívico, em Vila Nova de Gaia, recebe a fan zone da cidade. Com 2.500 metros quadrados, o recinto tem entrada gratuita e estará aberto diariamente entre as 16h00 e a 00h00.

Em Coimbra, o Mercado Municipal D. Pedro V voltar a ser o principal espaço para o encontro dos adeptos. Com um ecrã gigante para acompanhar os jogos, esta zona tem entrada livre e estará aberta a partir do próximo sábado, dia 13.

A “Lisboa Football Arena” promete transformar o Terreiro do Paço na fan zone da capital. Com entrada livre, o espaço vai ter ecrãs gigantes e zonas de restauração. Além dos jogos da equipa portuguesa, neste local vão ser transmitidos entre um e dois jogos por dia. O recinto vai estar aberto até 19 de julho, altura em que se disputará o último jogo da competição.

Ainda em Lisboa, em Sintra e também no Porto, os quatro bares da Musa vão criar o “Tasco Mundial”. Esta iniciativa, que começa a 11 de junho e termina a 19 de julho, convida os adeptos a assistirem aos jogos do Mundial nos seus espaços. Em dias de jogos da Seleção Nacional, há um menu especial assinado pelo chef Pedro Abril e que é inspirado na comida típica portuguesa.

Já em Cascais, o anfiteatro do eco-lounge vai converter-se na “Arena Palaphita”. O espaço vai abrir todos os dias ao meio dia, sendo possível acompanhar os jogos num ecrã gigante. Haverá menus especiais inspirados nas seleções de destaque do dia e estão a ser preparados sorteios de brindes nos horários de jogo.

Mais a sul, o Albufeira Terrace promete oferecer a experiência “Mundial 2026 no Terraço”. A fan zone vai localizar-se no rooftop do centro comercial com vista para o mar. Além de um ecrã gigante, o espaço vai ter uma área para troca de cromos e uma zona de gaming com matraquilhos e PlayStations. Vão ainda ser instalados insufláveis para as crianças.

Portugal está no grupo K do Mundial. Durante a fase de grupos, vai defrontar a Colômbia, o Uzbequistão e a República Democrática do Congo.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.