A medida excecional tomada pela marca de seguros, Multicare, aplica-se aos municípios onde foi decretada a situação de Calamidade e permite à população recorrer a cuidados de saúde primários e apoio psicológico através do serviço de Medicina Online, revela o Executive Digest.

O agendamento deve ser feito exclusivamente pela linha telefónica 210 440 440, disponível 24 horas por dia, sendo necessário indicar o concelho de residência no momento do contacto.

As consultas de Medicina Geral e Familiar realizam-se por teleconsulta, possibilitando avaliação clínica inicial, aconselhamento médico e, quando necessário, emissão de prescrições, pedidos de exames ou outros encaminhamentos enviados por SMS ou correio eletrónico. No caso de crianças, pode haver encaminhamento para consultas de Pediatria, disponíveis de segunda a sexta-feira, entre as 9h e as 21h, e aos sábados, entre as 9h e as 14h.

Estão também disponíveis consultas de Psicologia, mediante marcação, nos dias úteis entre as 9h e as 19h, com o objetivo de assegurar apoio emocional à população afetada pela situação meteorológica adversa.

Segundo a Multicare, a iniciativa pretende responder às necessidades imediatas das populações atingidas, assegurando o acesso a cuidados de saúde à distância enquanto se mantiverem as limitações provocadas pelo mau tempo.

