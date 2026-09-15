Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

“Quando há um enfarte, ser do sexo feminino é um fator de risco”, explica Miguel Borges dos Santos, cardiologista no Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca/ Amadora-Sintra, ao 24notícias.

A explicação não é única. Há, desde logo, diferenças na forma como o enfarte pode ser reconhecido. “As mulheres têm sintomas de enfarte que são menos típicos do que os dos homens”, explica o cardiologista. Isso pode fazer com que o diagnóstico seja mais tardio e, consequentemente, também o início da medicação e das intervenções.

Mas há outro fator que o médico considera relevante: a própria investigação e prática clínica. A maioria dos estudos sobre doença cardiovascular inclui mais homens do que mulheres e, por isso, “a maior parte dos tratamentos estão mais ajustados, em termos de doses, de medicamentos, aos homens do que às mulheres”. Além disso, segundo Miguel Borges dos Santos, existe uma tendência para as mulheres serem submetidas a tratamentos invasivos, como o cateterismo.

A dor no peito não é a única forma de o coração dar o alerta

Apesar destas diferenças, os sintomas mais comuns de um enfarte são os mesmos em homens e mulheres. O sinal mais típico é uma dor ou desconforto no centro do peito que dura mais de 10 a 15 minutos. Pode ser descrito como um peso ou aperto e pode irradiar para o braço esquerdo, as costas, o pescoço ou o queixo.

O que acontece é que há mais mulheres que apresentam sintomas adicionais ou diferentes dos mais conhecidos. Sobretudo em idades mais avançadas, podem não sentir a típica dor no peito e apresentar apenas falta de ar ou indisposição.

Essa indisposição pode ser sentida no centro do peito ou na zona do estômago, aquilo a que os médicos chamam epigastro. É precisamente esta apresentação menos evidente que pode levar a que os sintomas sejam confundidos com um problema digestivo ou outro mal-estar.

Por isso, uma mulher pode, efetivamente, estar a sofrer um enfarte sem sentir a habitual dor no peito.

Uma falta de ar intensa ou um mal-estar forte, sobretudo quando acompanhados por sensação de desmaio ou sudação intensa, são também motivos para procurar uma urgência. Nestes casos, explica o cardiologista, deve ser realizado de imediato um eletrocardiograma para perceber se existe ou não um enfarte.

O papel da menopausa

Há ainda uma diferença temporal entre homens e mulheres. As mulheres tendem a sofrer o primeiro enfarte mais tarde, com uma diferença média de cerca de dez anos em relação aos homens.

Uma das explicações está nos estrogéneos, que conferem proteção cardiovascular durante a idade fértil. Depois da menopausa, com a queda dos níveis destas hormonas, o risco cardiovascular começa a aumentar.

A idade a que ocorre a menopausa pode, por isso, ter importância. Uma mulher que tenha uma menopausa precoce, por exemplo, na sequência de uma cirurgia aos ovários ou de um tratamento contra o cancro da mama, pode ficar exposta a um risco de enfarte mais cedo do que outra que tenha a menopausa na idade habitual, por volta dos 50 anos.

É depois da menopausa que a vigilância dos fatores de risco deve ser particularmente reforçada.

Stress também pesa no coração

Entre os fatores que podem contribuir para o risco cardiovascular está também o stress. E não apenas aquele associado a situações físicas: também o stress emocional provocado, por exemplo, por problemas familiares ou profissionais pode ter efeitos no organismo.

“O stress é um fator causal de risco corporal”, explica Miguel Borges dos Santos. A resposta do organismo ao stress leva à libertação de hormonas como a adrenalina, que ativam processos inflamatórios. Essa inflamação pode contribuir para a acumulação de gordura nas artérias coronárias e para a formação de coágulos sobre essas artérias, podendo desencadear um enfarte.

A prevenção passa, por isso, por controlar os fatores de risco antes de surgirem sintomas. O cardiologista considera que a avaliação do risco cardiovascular deve ser feita nomeadamente a partir dos 30 anos, com vigilância da hipertensão, colesterol e diabetes e evitando o tabagismo.

Depois da menopausa, essa vigilância deve ser intensificada, uma vez que é nesta fase que o risco cardíaco começa a aumentar.

“Tudo o que poderia ser feito” também deve ser discutido com as mulheres

Para Miguel Borges dos Santos, há ainda uma questão importante quando uma mulher já está internada por causa de um enfarte: conhecer as opções de tratamento disponíveis.

Uma mulher nessa situação pode perguntar ao médico se já foram consideradas todas as possibilidades de tratamento e se está a receber “tudo que poderia ser feito à segurança do que se faz a um homem”. A ideia, explica, é conhecer as opções, perceber os respetivos prós e contras e participar na decisão sobre qual será o tratamento mais adequado.

O objetivo, no fundo, é que as diferenças entre homens e mulheres na doença cardiovascular sejam conhecidas não apenas quando o enfarte acontece, mas também muito antes dele: na prevenção, no reconhecimento dos sinais e na decisão sobre o tratamento.

___