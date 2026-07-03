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A explosão ocorreu na noite de segunda-feira e provocou três feridos. De acordo com o The Guardian, as autoridades acreditam que o ataque tinha como alvo Vadym Iermolaiev, empresário de origem ucraniana e atualmente cidadão cipriota.

Na quinta-feira, o Ministério Público do Mónaco anunciou que foi emitido um mandado de captura contra a suspeita, que será alvo de um alerta vermelho da Interpol.

Imagens de videovigilância mostram uma pessoa com um chapéu preto de pescador, que será alegadamente uma mulher a tentar passar por homem, a deixar um pacote na entrada de um pequeno edifício residencial, situado a poucos metros da fronteira com França. Pouco depois, o engenho explosivo detonou quando três moradores — um casal e uma criança de 13 anos — entravam no prédio.

Segundo as autoridades, foi aberta uma investigação judicial por tentativa de homicídio e outros crimes, entregue a três juízes de instrução.

Não foram confirmadas as identidades das vítimas, mas estão a ser apontadas como Vadym Iermolaiev, de 58 anos, a sua companheira e o filho do casal.

A criança foi transportada para o Hospital Pediátrico Lenval, em Nice, com ferimentos considerados não críticos. Os dois adultos, inicialmente em risco de vida, foram internados no Hospital Universitário de Nice. Na quarta-feira, o empresário já não se encontrava em perigo de vida, enquanto o estado de saúde da mulher permanecia instável.

Residente no Mónaco desde, pelo menos, 2021, Iermolaiev está sujeito, desde dezembro de 2023, a sanções impostas pela Ucrânia devido às suas atividades empresariais na Crimeia, território anexado pela Rússia. Kiev acusa o empresário de ter mantido um negócio ligado ao álcool na península e de ter pago impostos a Moscovo mesmo após a invasão russa da Ucrânia, em 2022.

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