Uma mulher sequestrada em França há mais de dez dias foi libertada esta sexta-feira em Málaga, Espanha, depois de ter sido obrigada a conduzir mais de dois mil quilómetros por Portugal e Espanha sob ameaça de uma faca, informou a Polícia Nacional espanhola.

A vítima foi raptada pelo ex-companheiro, juntamente com os dois filhos menores, no início de outubro. O homem tirou-lhe o telemóvel, agrediu-a física e sexualmente e manteve a família dentro de um carro durante 13 dias, sem acesso a banho nem alimentação regular. Viviam à base de pão, atum e bolachas, comprados pelo agressor em estações de serviço.

O alerta foi dado pelas autoridades francesas a 3 de outubro, levando a polícia espanhola a iniciar uma operação de busca. O resgate só foi possível depois de a mulher, aproveitando um momento de distração do sequestrador, conseguir enviar uma mensagem a um familiar: “Quer matar-me, avise a polícia, pois são os únicos que me podem salvar”.

As autoridades localizaram e resgataram mãe e filhos em Málaga, encaminhando-os para um centro médico, onde apresentaram sinais de desnutrição e desidratação. A mulher tinha ainda hematomas e mordidelas, e as crianças picadas de insetos.

O homem foi detido e enfrenta acusações de tentativa de homicídio, agressão sexual agravada e continuada, detenção ilegal, maus-tratos e crime contra a intimidade. Após ser ouvido em tribunal, foi enviado para prisão preventiva.

