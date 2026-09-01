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O crime ocorreu num dos corredores do hotel Alfagar Alto da Colina, localizado na zona da Balaia. A vítima é de nacionalidade britânica e o companheiro, também de 34 anos, é suspeito de ter esfaqueado a companheira até à morte.

Segundo o CM Jornal, o casal é de nacionalidade britânica e quando a GNR e os meios de socorro dos Bombeiros de Albufeira e INEM chegaram ao local a vítima já estava cadáver, coberta de sangue, devido ao graves ferimentos sofridos e o suspeito coberto de sangue. Uma criança menor estaria com o casal quando tudo aconteceu, avança o mesmo orgão de comunicação.

A PJ realizou diversas perícias no local e está agora a investigar os contornos do crime.

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