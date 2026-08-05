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Uma mulher de 47 anos foi detida esta quarta-feira após esfaquear quatro homens em Covent Garden, no centro de Londres. As vítimas, com idades entre os 34 e os 52 anos, foram transportadas para o hospital, enquanto a Polícia Metropolitana investiga as circunstâncias do ataque.

O incidente ocorreu cerca das 12h30, na Endell Street, levando à mobilização de agentes da polícia e de equipas de emergência. Inicialmente, as autoridades indicaram que três pessoas tinham sido esfaqueadas, mas um balanço posterior confirmou a existência de quatro vítimas.

Segundo a Polícia Metropolitana, a investigação encontra-se ainda numa fase inicial, mas os primeiros indícios apontam para que o ataque esteja relacionado com problemas de saúde mental da suspeita. As autoridades adiantaram ainda que não existem, para já, sinais de envolvimento de outras pessoas.

No local, os agentes apreenderam uma tesoura, que se suspeita ter sido utilizada no ataque. O Serviço de Ambulâncias de Londres mobilizou várias equipas de emergência, incluindo um paramédico em veículo de resposta rápida, um agente especializado em incidentes e a Ambulância Aérea de Londres. As quatro vítimas foram encaminhadas por via terrestre para um centro hospitalar especializado em trauma.

A polícia mantém a zona sob vigilância enquanto prosseguem as diligências para apurar os contornos do incidente e o estado clínico dos quatro homens feridos.

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