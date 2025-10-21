Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a investigação, a mulher terá entregue um pequeno embrulho ao irmão, recluso na prisão. Após a apreensão do pacote, verificou-se que continha uma substância suspeita, confirmada posteriormente pela PJ como resina de canábis.

A detida, que já cumpre antecedentes por crimes similares, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.

A detenção contou com a colaboração da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais.

