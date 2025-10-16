Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a PJ, a detenção ocorreu durante o período de visitas, com a colaboração do Corpo da Guarda Prisional. Durante o controlo de acessos, os agentes detetaram que a visitante transportava, entre diversos artigos destinados a um recluso, um par de sapatilhas que escondia uma folha de papel.

Após suspeitas quanto à natureza do material, a Polícia Judiciária foi acionada e, através de exame pericial, confirmou-se a presença de um forte canabinoide sintético na folha.

A detida, sem antecedentes criminais, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.

