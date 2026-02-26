Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A investigação, iniciada em março de 2025, teve origem na deteção de cocaína, heroína e haxixe na posse de um recluso do EPPF, levantando suspeitas de que os produtos lhe poderiam ter sido entregues durante visitas.

Apesar das medidas de vigilância aplicadas ao recluso, a entrega de um embrulho só foi percetível ontem, pela irmã do detido, diz a Polícia Judiciária em comunicado.

O pacote, que à primeira vista parecia conter apenas papel, revelou-se posteriormente impregnado com um potente canabinóide sintético, substância considerada perigosa e que tem proliferado em ambientes prisionais. Produzidas em laboratórios clandestinos, estas drogas podem causar efeitos graves e imprevisíveis na saúde física e psíquica.

Após a detenção, a suspeita foi presente hoje ao tribunal para primeiro interrogatório e aplicação de medidas de coação.

