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Na posse da suspeita foram apreendidos cerca de 18 quilos de canábis, que a mulher transportava na sua bagagem desde um país asiático até Lisboa.

Segundo a PJ, caso o produto estupefaciente tivesse sido introduzido nos circuitos ilícitos de distribuição, seria suficiente para a preparação de, pelo menos, 7.100 doses individuais.

A polícia refere ainda que este número poderá ser significativamente superior, dependendo da qualidade e da concentração do princípio ativo habitualmente presente nas plantas provenientes da referida região, circunstância que será apurada através de perícia a realizar pelo Laboratório de Polícia Científica.

A detida será presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das respetivas medidas de coação.

A detenção foi efetuada pela Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, com a colaboração da Autoridade Tributária e Aduaneira, no âmbito de operações policiais realizadas regularmente para prevenir e reprimir a introdução de produtos estupefacientes em território nacional. As investigações prosseguem.

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