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A detenção ocorreu no dia 15 de abril, pelas 11h10, no âmbito de uma ação de fiscalização rodoviária realizada pelo Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública (PSP), através da Divisão Policial da Amadora.

Durante a abordagem a um veículo ligeiro de passageiros, os polícias detetaram um comportamento suspeito por parte da condutora, que tentava ocultar um objeto no porta-luvas.

Na sequência da intervenção policial, foi apreendida uma arma de fogo (pistola de calibre 7,65 mm), em situação ilegal, bem como sete munições no respetivo carregador.

A detida foi notificada para comparecer perante a Autoridade Judiciária, para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.

A PSP sublinha o seu compromisso na prevenção e combate à criminalidade, referindo a importância das operações de fiscalização rodoviária como mecanismos de prevenção de ilícitos criminais, incluindo os não relacionados com infrações rodoviárias.

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