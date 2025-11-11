Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A detenção ocorreu no dia 5 de novembro, na sequência de uma denúncia que alertava para a possível existência de uma plantação de canábis numa residência do concelho de Santo Tirso.

Segundo a GNR, os militares deslocaram-se ao local e, após diligências policiais, realizaram uma busca domiciliária à residência da suspeita, onde foi detetada a substância ilícita, o que levou à sua detenção em flagrante delito.

Da operação resultou ainda a apreensão de 71 doses de canábis.

A mulher foi constituída arguida, e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Santo Tirso, indica a GNR em comunicado.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.