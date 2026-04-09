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De acordo com o Comando Distrital de Leiria da Polícia de Segurança Pública (PSP), a intervenção ocorreu após as autoridades terem sido chamadas ao local do acidente. Durante a ação policial, ambos os condutores envolvidos foram submetidos a testes de despistagem de álcool, tendo sido detetado que um deles apresentava indícios de uma taxa superior ao limite legal.

A condutora foi conduzida à Esquadra de Pombal, onde realizou o teste quantitativo, acusando uma taxa de álcool no sangue de 2,66 g/l, valor significativamente acima do permitido por lei. Perante o resultado, foi-lhe dada voz de detenção.

Após o cumprimento das formalidades legais, a mulher foi libertada e notificada para comparecer no dia seguinte no Tribunal de Pombal. Depois de ser ouvida, o processo transitou para inquérito.

A PSP recorda que a condução com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 g/l constitui crime, sendo punida com pena de prisão até um ano ou pena de multa. Pode ainda implicar a proibição de conduzir entre três meses e três anos, bem como a perda de pontos na carta de condução.

A autoridade sublinha que a condução sob o efeito do álcool continua a ser uma das principais causas de sinistralidade rodoviária, apelando à adoção de comportamentos responsáveis. Entre as recomendações, destacam-se o cumprimento dos limites de velocidade, a manutenção da distância de segurança, a adaptação às condições da via e do clima, a não utilização de telemóvel durante a condução e o uso adequado dos dispositivos de segurança.

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